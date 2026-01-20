Бобровский назвал трогательной поддержку болельщиков после драки в НХЛ

Голкипер "Флориды" подрался с вратарем "Сан-Хосе" Алексом Недельковичем

Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский © Bruce Bennett/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский был тронут поддержкой трибун после драки с американским голкипером "Сан-Хосе" Алексом Недельковичем в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Комментарий Бобровского приводит пресс-служба "Флориды".

Драка произошла после стычки форварда "Флориды" Эвана Родригеса и защитника "Сан-Хосе" Винсента Дешарне, в которую вмешался Неделькович. В ответ на это Бобровский проехал через всю площадку и влетел в голкипера "Сан-Хосе", сорвав с него шлем. Вратари обменивались ударами, после чего упали на лед.

"[Поддержка болельщиков после боя] была, безусловно, захватывающей. Это было здорово и трогательно. Я не ожидал, что будет столько [скандирования], но это было приятное чувство", - отметил Бобровский.

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу "Сан-Хосе". Бобровский играет за "Флориду" с 2019 года, дважды став с командой обладателем Кубка Стэнли. Россиянин дважды признавался лучшим голкипером регулярного чемпионата НХЛ.