Одноклубник Бобровского не поверил глазам, увидев драку вратарей в НХЛ

Российский голкипер "Флориды" подрался с вратарем "Сан-Хосе" Алексом Недельковичем

Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский и вратарь "Сан-Хосе" Алекс Неделькович © Bruce Bennett/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Американский форвард "Флориды" Мэттью Ткачук не мог поверить глазам, увидев драку российского голкипера команды Сергея Бобровского с вратарем "Сан-Хосе" Алексом Недельковичем. Комментарий Ткачука приводит пресс-служба "Флориды".

Бобровский и Неделькович подрались в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который завершился победой "Сан-Хосе" (4:1). Голкиперы обменивались ударами, после чего упали на лед. Эта драка вратарей стала первой в НХЛ с 2020 года.

"Я не мог поверить своим глазам, - сказал Ткачук. - Когда лучший вратарь в мире делает такое - это просто невероятно. Мы знаем, что он значит для нашей команды. Думаю, он просто добавил еще один аспект к своей игре. Зал сотрясался от эмоций. Это было действительно очень круто".

"Когда один из наших лучших игроков выходит за пределы своей зоны комфорта - или зоны комфорта любого вратаря - это своего рода искра", - продолжил форвард "Флориды". - Игроки должны воспринять это как искру. Мы старались, но нам не совсем удалось добиться успеха. Нам нужно использовать этот огонь и эту энергию нашего стержня, Боба (прозвище Бобровского - прим. ТАСС), и направить ее на следующую выездную серию".

В следующем матче "Флорида" в ночь на 23 января по московскому времени сыграет на выезде с "Виннипегом".