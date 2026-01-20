Бобровский объяснил, почему полез в драку в матче НХЛ

Голкиперу "Флориды" не понравилось поведение вратаря "Сан-Хосе" Алекса Недельковича

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Голкиперу "Флориды" Сергею Бобровскому не понравилось поведение американского вратаря "Сан-Хосе" Алекса Недельковича, поэтому россиянин вмешался в драку. Комментарий Бобровского приводит портал Russian Machine Never Breaks.

Драка произошла после стычки форварда "Флориды" Эвана Родригеса и защитника "Сан-Хосе" Винсента Дешарне, в которую вмешался Неделькович. В ответ на это Бобровский проехал через всю площадку и влетел в голкипера "Сан-Хосе", сорвав с него шлем. Вратари обменивались ударами, после чего упали на лед.

"Мне показалось, что он немного переборщил, - сказал Бобровский. - Я хотел обязательно вмешаться и дать ему это понять".

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу "Сан-Хосе". Бобровский играет за "Флориду" с 2019 года, дважды став с командой обладателем Кубка Стэнли. Россиянин дважды признавался лучшим голкипером регулярного чемпионата НХЛ.