Шайбы Панарина и Гаврикова не спасли "Рейнджерс" от поражения "Анахайму"

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу "Анахайма"

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин © Emilee Chinn/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Российские игроки "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин и Владислав Гавриков забросили по шайбе в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Анахайма".

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу "Анахайма". В составе хозяев шайбы забросили Мэйсон Мактавиш (12-я минута), Джеффри Трюшон-Виль (29), Алекс Киллорн (39) и Каттер Готье (42, 60). У проигравших отличились Мэтью Робертсон (4), Панарин (25) и Гавриков (48).

Панарин также сделал результативный пас, он набрал очки в 10-м матче подряд, всего на счету 34-летнего россиянина 56 очков (19 шайб + 37 передач). 16 января стало известно, что "Рейнджерс" объявили о перестройке команды, а телеканал Sportsnet сообщил, что руководство клуба не будет предлагать Панарину новый контракт. На счету 30-летнего Гаврикова 16 очков (8 шайб + 8 передач).

"Рейнджерс" занимают последнее, восьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 48 очков в 50 матчах. "Анахайм" идет четвертым в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 53 очка после 49 встреч. В следующем матче "Рейнджерс" 21 января в гостях сыграют с "Лос-Анджелесом", "Анахайм" днем позднее на выезде встретится с "Колорадо".

В другом матче дня "Нью-Йорк Айлендерс" победил в гостях "Ванкувер" со счетом 4:3. Голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 29 бросков из 32.