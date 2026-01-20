Калинская с победы стартовала на Australian Open

Россиянка обыграла представительницу Великобритании Сонай Картал со счетом 7:6 (7:3), 6:1

Редакция сайта ТАСС

Анна Калинская © Cameron Spencer/ Getty Images

СИДНЕЙ, 20 января. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская победила британку Сонай Картал в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:1 в пользу Калинской, посеянной на турнире под 31-м номером. В следующем раунде россиянка сыграет с австрийкой Джулией Грабер.

Калинской 27 лет, она занимает 33-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.

Картал 24 года, она располагается на 66-й строчке в мировом рейтинге. Британка ни разу не побеждала на турнирах WTA, ее лучший результат на турнирах Большого шлема - выход в четвертый раунд Уимблдона.

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира - около $75 млн.