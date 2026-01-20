Иванушкин: сборные России на турнирах FIB готовы играть на нейтральных аренах

Ранее в международной федерации заявили, что готовы к обсуждению допуска российских юниоров на соревнования

Редакция сайта ТАСС

Первый вице-президент Федерации хоккея с мячом России Евгений Иванушкин © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборные России по хоккею с мячом готовы проводить матчи на нейтральных аренах в случае возвращения на турниры под эгидой международной федерации. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент Федерации хоккея с мячом России Евгений Иванушкин.

"В марте во время чемпионата мира в группе В в Швеции, куда я поеду как представитель нашей федерации, мы будем конкретно обсуждать вопрос возвращения. Обсудим наше включение на чемпионат мира следующего сезона, - сказал Иванушкин. - Подготовимся к этой встрече, предложим какие-то шаги к действию в плане того, как произойдет возвращение юношей и юниоров, где будут проводиться игры - в России, Швеции, на нейтральных площадках. В таком случае надо возвращать [для проведения соревнований] Казахстан, Белоруссию, в Будапеште есть стадион. Первые шаги на конгрессе были сделаны, они восприняты исполкомом и конгрессом FIB положительно".

В декабре исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта. Российские команды по хоккею с мячом не выступают на международных соревнованиях с 2022 года. 17 января в Международной федерации хоккея с мячом (FIB) по итогам конгресса организации заявили, что готовы к обсуждению допуска российских юниоров.