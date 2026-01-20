Хачанов вышел во второй круг Australian Open

В матче первого раунда российский теннисист обыграл американца Алекса Микельсена

Карен Хачанов © Lintao Zhang/ Getty Images

СИДНЕЙ, 20 января. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов обыграл американца Алекса Микельсена в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:4, 6:3, 5:7, 6:3 в пользу Хачанова, посеянного на турнире под 15-м номером. Во втором круге россиянин сыграет с победителем противостояния между австралийцем Кристофером О'Конеллом и Нишешом Басаваредди из США.

В прошлом году Хачанов и Микельсен встречались в третьем круге Открытого чемпионата Австралии, тогда победу одержал американец.

29-летний Хачанов занимает 18-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина 7 побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Микельсену 21 год, он располагается на 38-й строчке мирового рейтинга. Американец ни разу не побеждал на турнирах под эгидой организации, на турнирах Большого шлема его лучшим результатом является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии в 2025 году.

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира - около $75 млн.