Четыре бадминтониста из России стали обладателями нейтральных статусов

Статус получили Родион Алимов, Максим Оглоблин, Анастасия Боярун и Дарья Харлампович

Родион Алимов © Oriental Image via Reuters Connect

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Всемирная федерация бадминтона (BWF) присвоила нейтральный статус четырем российским спортсменам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе BWF.

"Четыре бадминтониста с российскими паспортами получили разрешение участвовать в турнирах, санкционированных BWF, в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN), - рассказал представитель BWF. - Родион Алимов и Максим Оглоблин уже участвовали в нескольких турнирах. Анастасия Боярун и Дарья Харлампович вскоре проведут свой первый турнир".

"Эти четыре игрока соответствуют строгим антидопинговым требованиям и прошли систему тестирования BWF и WADA (Всемирного антидопингового агентства), прежде чем были допущены к участию. Игроки должны участвовать в турнирах непосредственно через BWF. Другие игроки с роcсийскими паспортами также должны присоединиться к этому списку, но они все еще проходят обязательное антидопинговое тестирование", - добавил собеседник ТАСС.

По словам представителя пресс-службы WBF, ранее была сформирована комиссия по отбору игроков, претендующих на выступления в нейтральном статусе.