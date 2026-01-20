Несовершеннолетнюю горнолыжницу отстранили на три года за мельдоний

Срок отстранения отсчитывается с 2 декабря 2024 года

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Несовершеннолетнюю красноярскую лыжницу, не раз побеждавшую на всероссийских соревнованиях, дисквалифицировали на три года за употребление мельдония. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Спортсменка после длительного разбирательства дисквалифицирована по решению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) начиная с 2 декабря 2024 года.

В настоящее время дисквалификации за употребление мельдония отбывают 48 российских спортсменов.

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. В первые месяцы 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее WADA опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана.