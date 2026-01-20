Баскетбольный клуб "Зенит" отстранил Секулича от работы главным тренером

Готовить команду к матчу Единой лиги ВТБ против МБА-МАИ будет Максим Учайкин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" отстранил от исполнения своих обязанностей главного тренера команды Александера Секулича. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Готовить команду к матчу 22-го тура Единой лиги ВТБ против МБА-МАИ будет Максим Учайкин, назначенный временно исполняющим обязанности главного тренера.

Секуличу 47 лет, он возглавил "Зенит" в июне 2025 года. Ранее он тренировал "Локомотив-Кубань", став с клубом серебряным призером Единой лиги ВТБ. Также он работал в словенских и чешских клубах. Вместе с "Нимбурком" выигрывал чемпионат Чехии, а чемпионом Словении стал во главе клуба "Крка". Также Секулич возглавляет сборную Словении.

"Зенит" занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав 13 побед при 8 поражениях. Петербургский клуб потерпел поражения в двух последних турах.