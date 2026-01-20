ПАОК прекратил переговоры с "Зенитом" по переходу Дркушича

Словенский защитник выступает за петербургский клуб с 2024 года

Редакция сайта ТАСС

Защитник "Зенита" Ваня Дркушич © Эрик Романенко/ ТАСС

ТАСС, 20 января. Защитник футбольного клуба "Зенит" Ваня Дркушич не перейдет в греческий ПАОК. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщили в пресс-службе ПАОКа.

"Мы фактически прекратили переговоры по трансферу Вани Дркушича из "Зенита", - заявили в пресс-службе греческого клуба.

Дркушичу 26 лет, он перешел в "Зенит" в 2024 году. В текущем сезоне на счету словенца 20 игр, в которых он не отметился результативными действиями. В 2025 году Дркушич стал серебряным призером чемпионата России в составе "Зенита", ранее он завоевывал серебро с "Сочи" (2022). За сборную Словении защитник принял участие в 26 матчах, не отметившись результативными действиями. Дркушич играл на чемпионате Европы 2024 года, словенская команда дошла до 1/8 финала.

"Зенит" занимает второе место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги, набрав 39 очков в 18 играх.