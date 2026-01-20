Бурлакова и Лысенко выступят на чемпионате Европы по велотреку

Турнир пройдет в Турции с 1 по 5 февраля

Яна Бурлакова и Алина Лысенко © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Яна Бурлакова и Алина Лысенко выступят на чемпионате Европы по велотреку в Турции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации велосипедного спорта России.

В темповых дисциплинах выступят Лев Гонов, Илья Савекин, Егор Игошев, Валерия Валгонен, в спринтерских дисциплинах - Никита Кирильцев, Никита Калачник, Игорь Гирилович, Яна Бурлакова, Алина Лысенко. Все спортсмены имеют нейтральный статус.

Чемпионат Европы пройдет в городе Конья с 1 по 5 февраля.