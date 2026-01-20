Газизов заявил, что будет оспаривать в суде иск о взыскании 1,1 млн рублей

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов © Бадим Брайдов/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Генеральный директор махачкалинского футбольного клуба "Динамо" Шамиль Газизов назвал поданный в его адрес иск обычным бизнес-спором и будет оспаривать его требования в суде. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан подало иск к Газизову с требованием возместить 1,1 млн рублей, обвинив его в "неосновательном обогащении".

"Это вопросы, связанные с бизнесом. Пока еще ничего не известно, все в рамках обычного спора. Конечно, я планирую оспаривать требования в суде. Таких ситуаций, связанных с бизнесом, бывает немало. Ничего экстраординарного я в этом не вижу. Подача в суд сама по себе еще ни о чем не говорит", - сказал Газизов.

Предварительное заседание назначено на 17 февраля.