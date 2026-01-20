Самсонова проиграла в первом круге Australian Open, упустив два матчбола

В матче первого раунда она уступила немке Лауре Зигемунд

Людмила Самсонова © Darrian Traynor/ Getty Images

СИДНЕЙ, 20 января. /ТАСС/. Россиянка Людмила Самсонова уступила немке Лауре Зигемунд в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 0:6, 7:5, 6:4 в пользу Зигемунд. Во втором сете Самсонова, которая была посеяна на турнире под 18-м номером, вела со счетом 5:2 и имела два матчбола. В следующем раунде немка сыграет с победительницей противостояния между австралийками Мэддисон Инглис и Кимберли Биррелл.

Самсоновой 27 лет, она находится на 18-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. В активе теннисистки пять побед на турнирах под эгидой организации, в паре она выиграла три титула. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема в одиночном разряде является выход в четвертьфинал Уимблдона в 2025 году. В составе сборной России Самсонова в 2021 году стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира - около $75 млн.