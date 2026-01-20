Петрова: Даниил Медведев преодолел кризис и может удивить на Australian Open

Ранее российский теннисист вышел во второй круг Australian Open, где сыграет с французом Кентеном Гали

Редакция сайта ТАСС

Даниил Медведев © Cameron Spencer/ Getty Images

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев преодолел кризис и может всех удивить на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Такое мнение ТАСС высказала бронзовый призер Олимпийских игр, бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтингах Надежда Петрова.

Ранее Медведев вышел во второй круг Australian Open, где сыграет с французом Кентеном Гали.

"Кризис Дани уже позади. Он начал этот сезон с победы на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 250 в Австралии. Уверена, он может удивить всех своих игрой на Australian Open, - сказала Петрова. - Медведева уже все знают, изучили его стиль, плюсы и минусы, на чем его можно переиграть. А тут Даня провел хорошую работу, и теперь у него отличная игра в защите, он добавляет непредсказуемые выходы вперед, завершает розыгрыши у сетки - это может всех застать врасплох. Пока соперники не успели изучить нового Даниила, ему нужно стараться брать ситуацию в свои руки".