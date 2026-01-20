Хоккеист Рудаковский получил растяжение в проекте "Ледниковый период"

На проекте он выступает в паре с Елизаветой Туктамышевой

Марк Рудаковский и Елизавета Туктамышева © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Белорусский хоккеист Марк Рудаковский, выступающий в паре с чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой в проекте "Ледниковый период", получил растяжение, но тренировки проходят в штатном режиме. Об этом ТАСС рассказала директор Рудаковского Марина Сальникова.

"Спорт, к сожалению, не застрахован от травм. Марк получил небольшое растяжение, но на всякий случай ему сделали полное обследование, - сказала Сальникова. - Ничего страшного, тренировки проходят в штатном режиме. Марк - боец".

Рудаковскому 22 года, в прошлом сезоне он выступал за клуб "Могилев".