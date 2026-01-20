Петрова: четвертьфинал Australian Open преодолеет не более одной россиянки

Во второй круг турнира вышли Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Анна Калинская

Редакция сайта ТАСС

Надежда Петрова © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянкам досталась сложная сетка на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), вряд ли больше одной представительницы страны преодолеет четвертьфинал. Такое мнение ТАСС высказала бронзовый призер Олимпийских игр, бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтингах Надежда Петрова.

Екатерина Александрова, Анна Блинкова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Захарова и Людмила Самсонова проиграли в первом круге. Во второй круг вышли Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Анна Калинская.

"Посмотрев сетку по девушкам, я считаю, что дальше четвертьфинала вряд ли больше одной нашей теннисистки пройдет. Даже если две выйдут во вторую неделю - это уже будет радость. Посевы непростые, и это подтвердили первые дни: пять девушек уже вылетели", - сказала Петрова.