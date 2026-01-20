"Адмирал" обменял хоккеиста Гутика в "Спартак"

Взамен владивостокский клуб получил защитника Никиту Ефремова, форвардов Даниэля Усманова и Егора Чезганова, а также права на Максима Мусорова

Хоккеист "Спартака" Даниил Гутик © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Нападающий владивостокского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал" Даниил Гутик обменян в московский "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба дальневосточной команды.

Взамен "Адмирал" получил защитника Никиту Ефремова, форвардов Даниэля Усманова и Егора Чезганова, а также права на Максима Мусорова. За "Спартак" Гутик будет играть под 87-м номером.

"Жаль, что теряем такого игрока. Даниил вырос у нас, я сам приводил его несколько лет назад, - сказал генеральный менеджер "Адмирала" Виктор Гордиюк. - Но это его выбор, он очень просил об обмене. Два-три месяца просил, настаивал. Город его любит, болельщики его любят. Здесь он раскрылся как игрок и получил большой опыт. Мы действительно жалеем, но не можем идти против его решения. Пожелаем ему удачи и счастливой дороги".

"Благодарим Ефремова, Усманова и Чезганова за выступления в системе "Спартака" и приветствуем Гутика, желаем нашему новичку отличной игры и много побед за красно-белых", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

Гутику 24 года, он выступал за "Адмирал" с 2021 года, всего форвард провел за команду 219 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф, набрав 130 очков (56 шайб + 74 передачи). Гутик является двукратным обладателем Кубка Харламова, который вручается за победу Молодежной хоккейной лиге. В 2019 году он выиграл трофей с ярославским "Локомотивом", а в 2021-м - с московским "Динамо".

"Спартак" идет на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 очко в 45 играх. "Адмирал" располагается на последней, 11-й строчке на Востоке, в активе команды 34 очка в 45 матчах.