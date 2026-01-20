Во второй круг Australian Open пробились 7 россиян

Выступления завершили Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Анна Блинкова и Анастасия Захарова

Редакция сайта ТАСС

Людмила Самсонова © Darrian Traynor/ Getty Images

СИДНЕЙ, 20 января. /ТАСС/. Семь российских теннисистов пробились во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Это наименьшее представительство с 2020 года.

Во второй круг у мужчин прошли Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов. У женщин в следующий раунд вышли Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Анна Калинская и Оксана Селехметьева. На турнире в 2020 году во второй круг также смогли пробиться семь россиян, лучший результат тогда показала Анастасия Павлюченкова, дошедшая до четвертьфинала.

Свой путь на турнире завершили Екатерина Александрова, Павлюченкова, Людмила Самсонова, Анна Блинкова и Анастасия Захарова.

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира - около $75 млн.