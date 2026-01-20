Форвард минского "Динамо" Лимож назвал игру в обороне проблемой команды

В 2026 году "Динамо" одержало три победы и потерпело четыре поражения в КХЛ

Редакция сайта ТАСС

Нападающий минского "Динамо" Алекс Лимож (слева) © Донат Сорокин/ ТАСС

ТАСС, 20 января. Нападающий минского "Динамо" Алекс Лимож заявил, что команда недостаточно уделяла внимания игре в обороне, из-за чего нестабильно выступала в начале года. Комментарий игрока приводит "Спорт-Экспресс".

"Начало 2026 года было неровным, мы долго не могли войти в игровой ритм. Была одна проблема - мы иногда слишком рисковали, пытались форсировать атаку и не уделяли достаточно внимания обороне. Но мы становимся все лучше и лучше, по мере того как идут игры и накапливаются поражения. Надеюсь, мы уже переломили ход событий и готовы продолжать бороться за высокие места в плей-офф", - сказал нападающий минчан.

"Динамо" идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 63 очка в 46 играх. В 2026 году команда одержала три победы и потерпела четыре поражения в КХЛ.