Дарья Касаткина вылетела после первого круга Australian Open

Теннисистка проиграла представительнице Чехии Николе Бартуньковой

Дарья Касаткина © AP Photo/ Dita Alangkara

СИДНЕЙ, 20 января. /ТАСС/. Сменившая спортивное гражданство на австралийское теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Чехии Николе Бартуньковой в первом круге Australian Open.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (9:7), 0:6, 6:3 в пользу Бартуньковой, которая является 126-й ракеткой мира и пробилась в основную сетку турнира через квалификацию.

В марте прошлого года Касаткина объявила о смене спортивного гражданства с российского на австралийское. В 2025 году спортсменка не выиграла ни одного турнира под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). В рейтинге организации она упала с 9-го на 43-е место.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира - около $75 млн.