Дарья Касаткина вылетела после первого круга Australian Open
СИДНЕЙ, 20 января. /ТАСС/. Сменившая спортивное гражданство на австралийское теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Чехии Николе Бартуньковой в первом круге Australian Open.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (9:7), 0:6, 6:3 в пользу Бартуньковой, которая является 126-й ракеткой мира и пробилась в основную сетку турнира через квалификацию.
В марте прошлого года Касаткина объявила о смене спортивного гражданства с российского на австралийское. В 2025 году спортсменка не выиграла ни одного турнира под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). В рейтинге организации она упала с 9-го на 43-е место.
Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира - около $75 млн.