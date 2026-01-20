Экспертиза подтвердила наличие допинга в пробе "Б" боксера Алимханулы

В начале декабря 2025 года пресс-служба боксерского шоу Premier Boxing Champions сообщила, что Жанибек Алимханулы снялся с боя против кубинца Эрисланди Лары из-за проваленного допинг-теста

Редакция сайта ТАСС

Жанибек Алимханулы © Steve Marcus/ Getty Images

АСТАНА, 20 января. /ТАСС/. Экспертиза Добровольного агентства по тестированию на допинг (VADA), работающего в боксе, подтвердила наличие допинга в пробе "Б" казахстанского боксера Жанибека Алимханулы. Об этом сообщил президент Казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков, слова которого приводит агентство Казинформ.

"Недавно пришла заключительная экспертиза от VADA из Америки на 34 листах. Да, проба "Б" подтвердила [наличие допинга у Алимханулы]. Сейчас момент такой, что юрисдикцию над Жанибеком взяла наша федерация, так как он лицензированный боксер нашей федерации и последний вечер бокса [с его участием] проходил в Астане", - рассказал Ерденбеков.

По его словам, дело Алимханулы рассматривают с участием как независимых экспертов, так и Министерства туризма и спорта Казахстана. По итогам рассмотрения все материалы будут направлены в соответствующие организации, которые примут решение относительно Алимханулы. Пока на время разбирательств спортсмен отстранен от боев.

В начале декабря 2025 года пресс-служба боксерского шоу Premier Boxing Champions сообщила, что Алимханулы снялся с боя против кубинца Эрисланди Лары из-за проваленного допинг-теста. В допинг-пробе Алимханулы, владеющего чемпионскими поясами Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе, по информации журналиста Дэна Рафаэля, был обнаружен мельдоний.