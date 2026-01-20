Фигуристка Трусова заявила, что никогда не собиралась заканчивать карьеру

По словам фигуристки, она думала о завершении карьеры только после Олимпиады 2022 года "на эмоциях"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады фигуристка Александра Игнатова (до замужества - Трусова) никогда не собиралась завершать карьеру. Об этом спортсменка рассказала на своем YouTube-канале.

Ранее пресс-служба Федерация фигурного катания на коньках России сообщила, что Игнатова примет участие в чемпионате России по прыжкам.

"Я и не заканчивала. Чтобы вернуться, надо же закончить, а я не заканчивала, именно поэтому никогда не объявляла о завершении карьеры. Я всегда знала, что не буду просто так говорить о том, что я закончила. Не знаю почему, многие так делают, я и не собиралась так делать, просто сказать, что закончила, я не могла никогда", - сказала Игнатова.

"Сколько я не выступала, и никогда не было такой мысли, что все, я больше не буду никогда выступать. Ну, только после Олимпиады. Но после Олимпиады не считается - там на эмоциях. У меня были разные травмы. У меня сначала была со спиной проблема, потом с бедром", - добавила она.

Фигуристка сообщила, что планировала выступить на чемпионате России в 2023 году. "Я готовилась, поставила программы. И когда мы спросили, можно ли мне выступить, мне сказали, что нет, потому что отбор не приходила", - пояснила спортсменка.

Игнатовой 21 год. Она является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы. 6 августа 2025 года у Александры и Макара Игнатовых родился сын.