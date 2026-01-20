Трусова рассказала, почему после возвращения будет тренироваться у Тутберидзе

Фигуристка отметила, что выбирала между Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко

Александра Игнатова © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Фигуристка Александра Игнатова (до замужества Трусова) выбрала группу Этери Тутберидзе для возвращения на турниры из-за того, что ей там комфортно заниматься. Об этом она рассказала во влоге на своем YouTube-канале.

Ранее источник сообщил ТАСС о том, что Трусова продолжит тренировки у Тутберидзе.

"Стоял вопрос - возвращаться с Евгением Викторовичем [Плющенко] или с Этери Георгиевной [Тутберидзе], потому что я с обоими в хороших отношениях, и, в принципе, мне комфортно тренироваться и с тем, и с другим, - сказала Игнатова. - Я всю беременность думала, честно говоря, кого же я выберу в итоге. Жалко, нельзя записать их двоих. Очень грустно это".

"Решила, что все-таки с Этери Георгиевной, потому что за всю карьеру больше всего лет тренировалась у нее, мне с ней комфортнее заниматься, выступать, и когда с ней выходишь на старт, как будто бы всегда под защитой, - отметила фигуристка. - Не знаю, как это объяснить, но я много где тренировалась, и именно когда с Этери Георгиевной ты выходишь и знаешь, что у тебя как будто есть щит от всех, и тебе все равно вообще. Наверное, больше ни с кем у меня так не было".

Игнатова рассказала, что Тутберидзе поддержала ее в намерении вернуться. "Когда решила, что точно возвращаюсь, я пришла и поговорила с Этери Георгиевной. И она тоже поддержала. И в беременность тоже говорила, что да, сможешь вернуться, не проблема. Но удивлена была, что я хочу попробовать", - сказала она.

Игнатовой 21 год. Она является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы. 6 августа у Александры и Макара Игнатовых родился сын.