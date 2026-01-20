Лыжница Пеклецова рассказала о целях до конца сезона

По словам спортсменки, она намерена успешно выступить на чемпионате России и выиграть дистанционный зачет Кубка России

Алина Пеклецова © Егор Алеев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 20 января. /ТАСС/. Лыжница Алина Пеклецова нацелена успешно выступить на чемпионате России и побороться за победу в дистанционном зачете Кубка России. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

"Бегать нам еще три месяца, так что сезон, можно сказать, только начинается. Хотелось бы как можно лучше выступить на чемпионате России, в финале Кубка России, хотелось бы побороться как минимум за дистанционный зачет", - сказала она.

Пеклецовой 20 лет, она является лидером дистанционного зачета Кубка России. Ранее спортсменка сообщила, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала ей в предоставлении нейтрального статуса из-за отсутствия допинг-проб, которые были проверены лабораториями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Чемпионат России 2026 года по лыжным гонкам пройдет с 25 февраля по 8 марта в Южно-Сахалинске. Финальный этап Кубка России пройдет в Мурманской области с 28 марта по 5 апреля.