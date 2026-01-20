Лыжница Пеклецова рассказала об интересе к биатлону

Спортсменка отметила, что следит за молодыми биатлонистками

Редакция сайта ТАСС

Алина Пеклецова © Егор Алеев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 20 января. /ТАСС/. Российская лыжница Алина Пеклецова с интересом следит за соревнованиями по биатлону, в особенности за выступлениями молодых спортсменок, но не выделяет для себя конкретных фаворитов. Об этом она рассказала ТАСС.

"Любимых [биатлонистов], наверное, нет. В принципе, биатлонные гонки я тоже часто смотрю, этапы Кубка России, Кубка Содружества. Иногда интересно очень поболеть. Очень, например, интересно смотреть за выступлениями молодых спортсменок, юниорок. Например, Инна Терещенко, мы с ней бежали вместе эстафету в Рязани, за ней наблюдаем. Молодые девчонки, например, Вика Метеля, Настя Гришина, тоже интересно, как выступают. Но любимчиков, наверное, нет", - сказала Пеклецова.

Пеклецовой 20 лет, она является лидером дистанционного зачета Кубка России.

Ранее глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал ТАСС, что следит за этапами Кубка России по лыжным гонкам пристальнее, чем за Кубком мира по биатлону. Отдельно Майгуров выделил успехи Пеклецовой.