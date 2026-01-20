"Будё-Глимт" с Хайкиным обыграл "Манчестер Сити" в матче Лиги чемпионов

Норвежская команда одержала победу со счетом 3:1

Редакция сайта ТАСС

© Martin Ole Wold/ Getty Images

ТАСС, 20 января. Норвежский "Будё-Глимт" со счетом 3:1 обыграл английский "Манчестер Сити" в матче общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Норвегии.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Каспер Тёг (22-я, 24-я минуты) и Йенс Хауге (58). У проигравших отличился Райан Шерки (60).

На 62-й минуте с поля был удален полузащитник "Манчестер Сити" Родри. Он получил две желтые карточки в течение одной минуты. Ворота норвежского клуба защищал российский вратарь Никита Хайкин.

"Будё-Глимт" одержал первую победу на общем этапе Лиги чемпионов. Команда набрала 6 очков и занимает 26-е место в турнирной таблице. "Манчестер Сити" с 13 очками располагается на 4-й строчке.

В заключительном туре "Будё-Глимт" на выезде сыграет с испанским "Атлетико", "Манчестер Сити" примет турецкий "Галатасарай". Обе встречи пройдут 28 января.

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.