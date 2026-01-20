TMZ: стала известна причина смерти шахматиста Народицкого

Гроссмейстер умер 20 октября прошлого года

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Американский гроссмейстер Дэниэл Народицкий умер из-за случайного отравления после употребления наркотиков. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на управление главного судмедэксперта Северной Каролины.

Народицкий умер 20 октября прошлого года на 30-м году жизни.

Народицкий представлял США на командном чемпионате мира в 2015 году. В 2019 году он разделил первое место на чемпионате США среди мастеров, в 2013 году стал чемпионом США среди юношей, в 2007-м - чемпионом мира среди спортсменов до 12 лет.

Отец Дэниэла Владимир Народицкий иммигрировал в США с Украины, мать Елена была родом из Азербайджана. В рейтинге Международной шахматной федерации Дэниэл Народицкий занимал 151-е место. В 2024 году российский гроссмейстер Владимир Крамник обвинил Народицкого в жульничестве в онлайн-шахматах, Народицкий отверг эти обвинения. В 2019 году шахматист окончил Стэнфордский университет по специальности историка. В командных турнирах выступал за клуб Crestbook международного гроссмейстера, тренера и комментатора Сергея Шипова. Народицкий написал несколько книг о шахматах, в том числе на русском языке. С 2022 года был тренером шахматного центра Шарлотта (США, штат Северная Каролина).