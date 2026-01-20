Крамник: трагедию Народицкого использовали для продвижения своих интересов

Американский гроссмейстер скончался в октябре

ТАСС, 21 января. Трагедия американского гроссмейстера Дэниэла Народицкого была использована различными лицами для продвижения собственных интересов. Об этом на своей странице в соцсети Х заявил российский шахматист Владимир Крамник.

Народицкий умер 20 октября прошлого года на 30-м году жизни. Во вторник портал TMZ со ссылкой на управление главного судмедэксперта Северной Каролины сообщил, что причиной смерти стало случайное отравление после употребления наркотиков. 30 декабря Крамник инициировал судебное разбирательство против Международной шахматной федерации (FIDE).

"Сразу после этой трагедии началась циничная клеветническая кампания, несправедливо связывающая меня без каких-либо фактических оснований с безвременной смертью Дэниэла. За этим последовали многочисленные прямые угрозы убийством в мой адрес, в адрес моей жены и моих детей, что вынудило меня обратиться в суд. Власти обнародовали заключение судмедэксперта, подтверждающее истинную причину смерти. Я глубоко сожалею, что эта ужасная трагедия была использована различными лицами и группами для продвижения собственных интересов, подобному аморальному поведению нет никакого оправдания", - отметил Крамник.

"Из уважения к памяти Дэниэла и ради его близких я воздержусь от дальнейших публичных комментариев по этому вопросу в настоящее время", - добавил он.

11 ноября Международная шахматная федерация подала жалобу на Крамника в комиссию FIDE по этике и дисциплине из-за заявлений в адрес Народицкого. Решение о подаче жалобы было принято из-за обвинений, которые Крамник публично высказывал в адрес Народицкого и чешского шахматиста Давида Навары. В заявлении FIDE отмечалось, что организация привела примеры заявлений, которые, по ее мнению, связаны с преследованием и оскорблением человеческого достоинства.

В 2024 году Крамник обвинил Народицкого в жульничестве в онлайн-шахматах, Народицкий отверг эти обвинения. Крамник выложил на своей странице в Х статистические данные, согласно которым Навара и ряд других шахматистов могли нарушать правила. Позднее чех заявил, что из-за обвинений со стороны россиянина у него возникли психологические проблемы, из-за которых потребовалась помощь психиатра. Он также отметил, что отправил жалобу на действия Крамника в FIDE. В июне 2025 года Крамник сообщил, что подал иск о клевете против Навары, а также порталов Chess.com и Chessdom.com.