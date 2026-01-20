"Арсенал" первым вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Команда одержала семь побед в семи матчах общего этапа

Игроки "Арсенала" © Marco Luzzani/ Getty Images

РИМ, 21 января. /ТАСС/. Английский "Арсенал" со счетом 3:1 обыграл итальянский "Интер" в матче седьмого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов и первым гарантировал себе выход в 1/8 финала турнира. Встреча прошла в Милане.

Двумя забитыми мячами в составе победителей отметился Габриэл Жезус (10-я, 31-я минуты), еще один гол на счету Виктора Дьёкереша (84). У проигравших отличился Петар Сучич (18).

"Арсенал" одержал победы во всех семи матчах общего этапа. Команда из Лондона набрала 21 очко и гарантировала себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.