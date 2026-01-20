"Реал" разгромил "Монако" в матче Лиги чемпионов, Мбаппе забил два гола

Встреча завершилась со счетом 6:1

Редакция сайта ТАСС

Игроки "Реала" © Aitor Alcalde/ Getty Images

МАДРИД, 21 января. /ТАСС/. Испанский "Реал" со счетом 6:1 разгромил "Монако" в матче седьмого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Килиан Мбаппе (5-я, 26-я минуты), Франко Мастантуоно (51), Винисиус (63) и Джуд Беллингем (80). На 55-й минуте защитник "Монако" Тило Керер отправил мяч в свои ворота. У проигравших отличился Джордан Тезе (72).

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 84-й минуте. Мбаппе забил 11-й мяч на основном этапе Лиги чемпионов и повторил рекорд Криштиану Роналду по этому показателю. Нападающий является воспитанником "Монако" и выступал за команду с 2015 по 2018 год, став в ее составе чемпионом Франции.