ПСЖ без Сафонова проиграл "Спортингу" в матче Лиги чемпионов

Португальская команда одержала победу со счетом 2:1

© Octavio Passos/ Getty Images

ТАСС, 21 января. Португальский "Спортинг" со счетом 2:1 обыграл французский "Пари Сен-Жермен" в матче седьмого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне.

В составе победителей оба мяча забил колумбиец Луис Суарес (74-я, 90-я минуты). У проигравших отличился грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия (79), ранее выступавший за московский "Локомотив" и казанский "Рубин".

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов продолжает восстановление после перелома пальца и не попал в заявку на матч. В составе "Спортинга" 63 минуты на поле провел бывший защитник московского "Спартака" Рикарду Мангаш.

"Спортинг" и ПСЖ набрали по 13 очков. Французская команда располагается на 5-й строчке в турнирной таблице, португальская - на 6-й. ПСЖ опережает "Спортинг" благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

В заключительном туре "Спортинг" на выезде сыграет с испанским "Атлетиком", ПСЖ примет английский "Ньюкасл". Встречи пройдут 28 января.

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.