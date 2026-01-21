Россияне набрали 6 очков в матче НХЛ "Монреаль" - "Миннесота"

Дубль оформил форвард "Миннесоты" Владимир Тарасенко

Нападающий "Миннесоты" Владимир Тарасенко © Steph Chambers/ Getty Images

ОТТАВА, 21 января. /ТАСС/. "Монреаль" обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Филлип Дано (16-я минута), Уильям Каррье (20), Лэйн Хатсон (33), Коул Кофилд (60), у "Миннесоты" отличились Владимир Тарасенко (11, 53), Брок Фэйбер (31).

В составе "Монреаля" двумя голевыми передачами отметился нападающий Иван Демидов. Россиянин возглавляет список лучших бомбардиров-новичков с 43 очками (11 голов + 32 голевые передачи) в 50 играх. У "Миннесоты" две голевые передачи отдал нападающий Кирилл Капризов, на счету которого теперь 59 (25+34) очков в 51 игре. Тарасенко довел количество заброшенных шайб в текущем регулярном чемпионате до 13, также у него 15 голевых передач в 44 играх.

"Монреаль" занимает третье место в Атлантическом дивизионе, команда набрала 63 очка после 50 игр. "Миннесота" идет третьей в Центральном дивизионе с 65 очками после 51 игры. В следующем матче "Монреаль" примет "Баффало" в ночь на 23 января по московскому времени, "Миннесота" в этот же день дома сыграет с "Детройтом".