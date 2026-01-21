Кучеров сделал три голевые передачи в матче НХЛ с "Сан-Хосе"

"Тампа" одержала победу со счетом 4:1

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. "Тампа" дома со счетом 4:1 обыграла "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Брэндон Хэйгл (16-я, 58-я минуты), Энтони Сирелли (22), Джейк Гюнцель (24). У "Сан-Хосе" отличился Тайлер Тоффоли (15).

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился тремя голевыми передачами. На счету игрока теперь 73 очка (24 гола + 49 голевых передач). В списке бомбардиров россиянин вышел на третье место, обойдя канадского нападающего "Сан-Хосе" Маклина Селебрини (72 очка). Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 22 броска из 23 и был признан второй звездой матча. Вратарь "Сан-Хосе" Ярослав Аскаров отразил 16 бросков из 19.

"Тампа" возглавляет Атлантический дивизион с 66 очками после 48 игр. "Сан-Хосе" идет на третьем месте Тихоокеанского дивизиона с 53 очками после 49 встреч. В следующем матче "Тампа" на выезде сыграет с "Чикаго" в ночь на 24 января по московскому времени. "Сан-Хосе" тогда же примет "Нью-Йорк Рейнджерс".

В других матчах игрового дня "Оттава" на выезде со счетом 4:1 победила "Коламбус", "Бостон" на выезде со счетом 2:6 уступил "Далласу", защитник гостей Никита Задоров отметился голевой передачей. "Виннипег" одержал домашнюю победу над "Сент-Луисом" (3:1), "Баффало" в гостях был сильнее "Нэшвилла" (5:3).