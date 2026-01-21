Шнайдер сыграет с украинкой Свитолиной в третьем круге Australian Open

В матче второго раунда российская теннисистка обыграла австралийку Талию Гибсон

Диана Шнайдер © Lintao Zhang/ Getty Images

СИДНЕЙ, 21 января. /ТАСС/. Россиянка Диана Шнайдер обыграла австралийку Талию Гибсон в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).

Встреча закончилась со счетом 3:6, 7:5, 6:3 в пользу Шнайдер, посеянной на турнире под 23-м номером. В третьем круге россиянка сыграет с украинкой Элиной Свитолиной (12-й номер посева).

Шнайдер 21 год, она занимает 22-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету россиянки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2024 году. В том же году Шнайдер вместе с Миррой Андреевой завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Париже в парном разряде.

Гибсон 21 год, в рейтинге WTA она располагается на 119-й позиции. На счету спортсменки нет побед на турнирах под эгидой организации. Австралийка во второй раз вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, что является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира - около $75 млн.