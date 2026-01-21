Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open

В матче второго раунда российский теннисист обыграл француза Кентена Гали

Редакция сайта ТАСС

Даниил Медведев © AP Photo/ Aaron Favila

СИДНЕЙ, 21 января. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл француза Кентена Гали в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча закончилась со счетом 6:7 (9:11), 6:3, 6:4, 6:2 в пользу Медведева, посеянного на турнире под 11-м номером. В следующем круге Медведев встретится с венгром Фабианом Марожаном (без номера посева).

Медведеву 29 лет, он занимает 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 22 титула под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Гали 29 лет, в рейтинге ATP он располагается на 83-й позиции, на счету спортсмена нет титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема француз не проходил дальше третьего круга.

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира - около $75 млн.