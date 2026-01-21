Петрова считает, что Даниил Медведев пройдет дальше всех на Australian Open

Ранее теннисист пробился в третий круг турнира

Редакция сайта ТАСС

Даниил Медведев © AP Photo/ Aaron Favila

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Даниил Медведев улучшил свою игру, он пройдет дальше всех из российских теннисистов на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Такое мнение ТАСС высказала бронзовый призер Олимпийских игр, бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтингах Надежда Петрова.

Ранее Медведев и Андрей Рублев вышли в третий круг Australian Open.

"У всех наших мужчин непростая сетка на Australian Open, - сказала Петрова. - Даня Медведев поменял в конце прошлого сезона тренеров, видны его улучшения в игре. Скорее всего, Даня и Мирра Андреева пройдут дальше всех из наших спортсменов в Австралии".