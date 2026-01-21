Гимнастка Мельникова не выступит на этапах Кубка мира в сезоне-2026

Тренер национальной команды Валентина Родионенко отметила, что спортсменке нет никакого смысла в них участвовать

Ангелина Мельникова © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Лидер женской сборной России по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова пропустит этапы Кубка мира, которые пройдут в первой половине сезона-2026. Об этом ТАСС сообщила тренер команды Валентина Родионенко.

В 2026 году Международная федерация гимнастики запланировала провести шесть этапов Кубка мира. Первый этап пройдет в германском Коттбусе с 19 по 22 февраля, заключительный - в Дохе с 15 по 18 апреля.

"Не планируется выступление Ангелины Мельниковой на этапах Кубка мира, ей нет никакого смысла в них участвовать, - рассказала Родионенко. - Я думаю, что она начнет полноценно выступать с апрельского Кубка России. Ее основная задача - как следует подготовиться к чемпионату Европы. И не только чисто выполнить там свои старые программы, но даже по возможности их где-то усложнить".

"Я уверена, что на ближайшем чемпионате мира, который станет первым отборочным стартом на Олимпиаду-2028, конкуренция будет куда выше, чем годом ранее в Джакарте. Надо быть к этому готовым, над чем мы сейчас все и работаем", - заключила собеседница ТАСС.

Как сообщал ранее ТАСС, в первой половине сезона-2026 Мельникова планирует выступать в итальянской серии А за один из местных клубов. Кубок России по спортивной гимнастике пройдет в Сириусе с 19 по 26 апреля, женский чемпионат Европы - в Загребе (Хорватия) с 13 по 16 августа, чемпионат мира - с 17 по 25 октября в Роттердаме (Нидерланды).

Мельниковой 25 лет, она является олимпийской чемпионкой 2021 года в командном турнире. Также на ее счету две бронзовые и одна серебряная награда Игр. Россиянка дважды становилась чемпионкой мира в личном многоборье (2021, 2025) и один раз - в опорном прыжке (2025).