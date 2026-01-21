"Нью-Джерси" обыграл "Эдмонтон" в матче НХЛ. Грицюк набрал 2 очка

Встреча завершилась со счетом 2:1

ОТТАВА, 21 января. /ТАСС/. "Нью-Джерси" в гостях со счетом 2:1 обыграл "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Арсений Грицюк (26-я минута), Коди Гласс (29). У "Эдмонтона" отличился Мэттью Савуа (28).

Грицюк довел число набранных очков в текущем сезоне до 20. На счету российского нападающего 9 голов и 11 голевых передач в 46 играх сезона. Российский нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин не отметился результативными действиями. В конце первого периода игрок подрался с канадским защитником "Нью-Джерси" Джонатаном Ковачевичем и получил 17 минут штрафа.

"Нью-Джерси" занимает шестое место в Столичном дивизионе, команда набрала 54 очка в 50 матчах. "Эдмонтон" идет вторым в Тихоокеанском дивизионе с 58 очками после 51 встречи. В следующем матче "Нью-Джерси" примет "Ванкувер" в ночь на 24 января по московскому времени, "Эдмонтон" днем ранее дома сыграет с "Питтсбургом".

В другом матче игрового дня "Лос-Анджелес" дома со счетом 4:3 победил "Нью-Йорк Рейнджерс", в составе победителей одну шайбу забросил нападающий Андрей Кузьменко. У "Рейнджерс" голевой передачей отметился защитник Владислав Гавриков.