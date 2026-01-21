Статья

Гренландия в плену страстей

Самый крупный остров на планете плотно захватил новостную повестку, хотя на деле рискует быть захваченным сам. Притязания США на Гренландию и реакция на это других стран наверняка обсуждаются в каждом иглу, однако местные жители живут не только политикой. ТАСС рассказывает о том, как на острове любят футбол

Редакция сайта ТАСС

Футбольная арена в Гренландии © Steffen Trumpf/ dpa via Reuters Connect

Сложно спорить с тем, что футбол — спорт номер один на планете. Эту замечательную игру любят миллионы людей, но многие не догадываются, что даже на самых отдаленных землях, которые большую часть года покрыты толстым слоем льда и снега, футбол имеет огромную популярность.

Речь идет в первую очередь о Гренландии. На острове проживает всего несколько десятков тысяч человек, но футбол там живет. Символично, что в переводе с английского название острова звучит как "зеленая земля", будто намекая, что это место создано для летних видов спорта. В действительности дела обстоят иначе, но, несмотря на множество трудностей, у Гренландии есть своя футбольная ассоциация, свой футбольный чемпионат и даже своя футбольная сборная. Более того, у местных жителей существует мечта увидеть национальную команду Гренландии на чемпионате мира.

До этого, впрочем, пока далеко, ведь сейчас перед Гренландией существует угроза потери собственной автономии, что разрушит и без того хрупкую мечту участия в мировых первенствах. С приходом на пост президента США Дональд Трамп регулярно заявляет о намерении присоединить арктический остров, причем сейчас это является одной из приоритетных внешнеполитических задач страны. Дания, частью которой официально считается Гренландия, уже несколько раз выражала свою озабоченность по этому вопросу. Однако, по словам Трампа, Гренландия является для США "абсолютной необходимостью", и непонятно, дадут ли американцы возможность иметь гренландцам собственный футбольный чемпионат, не говоря о сборной.

Очевидно, что с возможным приходом США жизнь в Гренландии может измениться до неузнаваемости, что, конечно, затронет и футбол. Поэтому очень важно запечатлеть то, как именно сейчас устроена футбольная жизнь на острове.

История региона

Важно прояснить, что, хоть на бумаге Гренландия по-прежнему является частью Дании, нынешняя автономия арктического острова очень велика, что позволяет в теории размышлять об участии в чемпионате мира. Когда-то гренландская колония и вовсе была независимой республикой, но в 1261 году местное население присягнуло на верность норвежскому королю. Спустя несколько сотен лет Норвегия объединилась с Данией и Гренландия перешла под протекторат датчан. Долгое время остров находился в статусе колонии, но в 1953 году колониальный статус Гренландии был упразднен, остров даже получил представительство в Фолькетинге (датском парламенте — прим. ТАСС). Чуть позже, из-за разногласий местных жителей с датской политикой, которая стремилась к сближению с европейскими странами, местные партии начали кампанию за внутреннее самоуправление, и в 1978 году Фолькетингом была ратифицирована автономия. Любопытно, что уже тогда из-за выгодного географического положения к острову проявляли интерес разные страны. Например, те же США предпринимали попытки купить Гренландию в 40-х и 60-х годах прошлого века, однако сделка так и не состоялась.

Матч между любительскими командами в Гренландии © Sean Gallup/ Getty Images

В результате постепенного расширения самоуправления Гренландия сегодня практически не зависит от датского правительства во внутренних вопросах. Ключевым этапом стало проведение референдума в 2008 году, который привел к принятию датским парламентом закона о расширенной автономии Гренландии в 2009-м. Эта новая степень самостоятельности рассматривается многими местными жителями как переходный этап от автономии к независимости. Если такое случится, то вопрос об участии новой страны в международных футбольных турнирах будет как минимум наполовину решен. Хотя распространение футбола на острове началось еще до появления статуса автономии, официальным днем рождения спорта номер один в Гренландии можно считать 4 июля 1971 года. Именно в этот день была основана Футбольная ассоциация Гренландии (KAK), которая является главным руководящим органом футбола в островном государстве. На сегодняшний день в турнирах под эгидой KAK выступает множество разных команд. Ассоциация управляет мужской национальной сборной, женской национальной сборной, мужской командой по футзалу, женской командой по футзалу, а также несколькими национальными чемпионатами, среди которых не только мужской и женский по футболу, но и молодежный, и даже ветеранский.

Удивительно, что еще в далеких 80-х годах прошлого века KAK смогла организовать международный турнир. Масштабы, конечно, были небольшими, но сам факт поражает. Турнир получил название "Кубок Гренландии" и проводился трижды: в 1980, 1983 и 1984 годах. В первом и третьем розыгрышах Гренландия соревновалась против сборных Исландии и Фарерских островов, а во втором было всего две команды: представители Фарер и собственно грендландцы. Тот розыгрыш получился особенным: команды сыграли вничью, после чего было решено не устраивать дополнительное время и серию пенальти, а переиграть матч в лучших английских традициях. Вторую финальную встречу, несмотря на статус принимающей страны, гренландцы проиграли, да и вообще сборная "зеленой земли" так и не смогла взять трофей, в 1980-м и 1984-м победителем становилась команда Исландии.

Внутренние соревнования

Ранее уже отмечалось, что KAK организовала множество турниров в Гренландии, главным из которых, разумеется, является мужской чемпионат по футболу. Этот турнир часто называют необычным и уникальным соревнованием, поскольку из-за климатических условий матчи можно проводить лишь три месяца. Дополнительной сложностью является большое расстояние между клубами, а стоит учитывать, что в Гренландии нет дорог между городами, поэтому приходится пользоваться дорогостоящими авиаперевозками или совершать длительные морские путешествия.

В связи со всеми вышеуказанными сложностями организация турниров хромает, каждый год ряд клубов могут сняться перед стартом сезона. Чтобы хоть как-то сгладить ситуацию, в финальном этапе чемпионата все игры проводятся в одном месте, которое меняется из года в год.

Футбольное поле в городе Кекертарсуатсиаат © REUTERS

Рассмотрим регламент соревнований чемпионата Гренландии на примере сезона 2025 года, который проходил с 23 июня по 3 августа. В зависимости от месторасположения клуба он попадает в одну из трех отборочных лиг, где по задумке должны проводиться матчи за участие в финальном этапе. На практике в прошлом году получилось так, что из-за разных проблем в Северной и Восточной Гренландии отборочный этап не проходил, оттуда с трудом наскребли три команды для участия в финале. В береговом районе Куджаата, где расположена самая лучшая инфраструктура на острове, ситуация была заметно лучше: в отборочном раунде приняло участие сразу пять команд, правда, из-за недобора в других регионах все они квалифицировались.

В финальной части соревнований клубы были поделены на две группы по четыре команды. Занявшие первое или второе место в квартете получали путевки в полуфинал. Далее шла вроде бы классическая система плей-офф с матчем за третье место, однако еще одной особенностью чемпионата Гренландии является наличие на этапе плей-офф матчей за пятое и седьмое места, которые проходят между клубами, занявшими третье и четвертое места в группе. Скорее всего, это сделано для того, чтобы праздник футбола не заканчивался для команд слишком рано, ведь следующая возможность сыграть в футбол будет только через год.

Говоря о самих клубах, стоит отметить еще одну любопытную деталь. В Гренландии названия команд зачастую бывает сложно выговорить, поэтому принято сокращать название по первой букве и году основания. Например клуб "Болдклуббен 1967" часто называют просто "Б-67". У этой команды интересная история, после своего основания она участвовала во многих соревнованиях, но за первые 25 лет своего существования так и не завоевала ни одного трофея. Однако благодаря финансовым вливаниям, в том числе в инфраструктуру, "Б-67" превратился в гегемона Гренландии. Уже сейчас на счету клуба больше всех чемпионств — 16, включая победу в сезоне-2025. Ближайший преследователь, "Нагдлунгак 1948", в последний раз брал титул в 2022 году, который стал для него лишь 12-м, а всего в Гренландии становились чемпионами 15 клубов, что говорит о высокой конкуренции, несмотря на наличие гегемона.

Спартанские условия

Если ты захочешь прийти на футбол в Гренландии, будь готов к тяжелым условиям. Даже летом температура днем редко поднимается выше 10 градусов, в основном придется стоять и терпеть холодный ветер. Да, именно стоять, ведь трибун на большинстве футбольных полей в Гренландии нет. Хотя в некоторых случаях можно воспользоваться подарком природы и посмотреть футбол на скалах. Большинство болельщиков, наверное, предпочитают смотреть футбол дома по телевизору, благо такая возможность есть, ведь чемпионат Гренландии освещает национальная ТВ-сеть, также можно следить за матчами по радио.

Зимний футбол в городе Илулиссат © Joe Raedle/ Getty Images

Для самих футболистов условия тоже так себе. Например, раздевалки представляют собой маленькие тесные домики или палатки, накрытые брезентом. Хотя в последние годы инфраструктуру улучшают, недавно для команд на некоторых стадионах построили деревянные сооружения, где они могут ждать выхода на замену. Все еще не очень комфортно, но уже что-то. Зато взамен все участники матчей получают возможность насладиться потрясающими видами на Северный Ледовитый океан с огромными айсбергами и уникальными животными. Везде есть свои плюсы.

Перспективы футбола в Гренландии

Возвращаясь к мечте гренландцев принять участие в чемпионате мира, стоит отметить, что путь к достижению этой цели получается очень тернистым. Гренландия не является членом ФИФА, следовательно, не может претендовать на участие в ЧМ. В 2010 году остров посещал тогдашний президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер, который заявил, что есть только два фактора, которые мешают Гренландии стать членом организации: отсутствие полной независимости и соответствующего требованиям ФИФА домашнего стадиона. На самом деле первый пункт отчасти надуманный, ведь можно привести в пример Фарерские острова, которые тоже являются частью Дании, но сначала стали членом ФИФА, а потом присоединились к УЕФА и получили возможность соревноваться в отборочных турнирах наравне со всеми. Изначально Гренландия также хотела присоединиться к европейской ассоциации, однако после внесения изменений в устав УЕФА, запрещающих прием футбольных ассоциаций из зависимых регионов, у гренландцев остался только путь в Америку.

Чтобы решить другую проблему при допуске в международные ассоциации, в Гренландии были модернизированы многие поля в рамках программы "ФИФА Goal", включая главный стадион острова в Нууке. Однако нынешний стадион все равно не соответствует требованиям ФИФА, так как вмещает менее 3 тыс. человек, поэтому в Гренландии планируют построить новую арену. Ожидается, что стадион будет полностью крытым и оборудован подогревом, однако на реализацию проекта не хватает финансирования.

Несмотря на проблемы с инфраструктурой, 28 мая 2024 года Гренландия официально подала заявку на полноправное членство в КОНКАКАФ. Ответ пришлось ждать год, и он был отрицательным. Возможно, спортивные функционеры учли тот факт, что географическое положение Гренландии серьезно затрудняет ее участие в международных соревнованиях, однако, скорее всего, первопричиной является именно отсутствие стадиона.

И все же, несмотря на изолированность, можно только восхищаться гренландцами за их любовь к футболу. Местные жители создали свой уютный островок футбольного счастья, регулярно проводя соревнования. Если геополитическая обстановка не помешает развитию футбола в Гренландии, то, возможно, мы увидим еще одну сильную команду. Это не просто мечта, а реальная цель, ведь пример успешной национальной команды с изолированного острова находится прямо под боком у Гренландии в прямом и переносном смысле — Исландия. Эта страна не только вышла на Евро 2016 года, но и дошла до четвертьфинала турнира, а потом еще и выступала на чемпионате мира в России. Так что все может быть.

Тем временем Трамп сообщил о готовности провести встречи по вопросам Гренландии в Давосе на полях Всемирного экономического форума. По его словам, обсуждение вопроса продолжится с участием различных сторон...

Денис Бояров