Лишка на Олимпиаде будет жить в одном номере с одноклубником Овечкина

Словацкий хоккеист "Северстали" хорошо знаком с защитником "Вашингтона" Мартином Фегервари

Редакция сайта ТАСС

Защитник "Вашингтона" Мартин Фегервари © AP Photo/ Nick Wass)

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Капитан "Северстали" Адам Лишка будет жить в одном номере с партнером капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александра Овечкина Мартином Фегервари во время проведения Олимпийских игр в Италии. Об этом Лишка рассказал ТАСС.

Фегервари выступает за "Вашингтон" с 2021 года. Вместе с Лишкой он был вызван в сборную Словакии для участия в Олимпийских играх.

"У меня очень много друзей, играющих в НХЛ. Скажу про Мартина Фегервари, с которым я знаком лет 20, он тоже из Братиславы, мы вместе играли, тренировались. Договорились с ним о том, что будем жить в одном номере в Олимпийской деревне", - сказал Лишка.

"Когда мы общались, видно, с каким большим уважением он говорит про него. Так как Овечкин - это легенда хоккея", - пояснил Лишка.

Зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.