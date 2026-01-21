Спицов надеется на медали лыжников Непряевой и Коростелева на Олимпиаде

Соревнования пройдут 6-22 февраля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Денис Спицов будет болеть за россиян Дарью Непряеву и Савелия Коростелева на предстоящих Олимпийских играх в Италии и надеется, что они смогу завоевать медали. Об этом он рассказал ТАСС.

Российские спортсмены допущены до соревнований в нейтральном статусе. Непряева и Коростелев завоевали квоты для участия в Олимпиаде в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне.

"Будет зависеть все от ситуации. Надеюсь, что у ребят получится взять медали, - сказал Спицов. - Будем, конечно, болеть за них, переживать и отдавать им все силы".

В общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам Коростелев занимает 18-е место, Непряева - 27-е.

Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.