Во Франции не планируют бойкотировать чемпионат мира по футболу

Ранее журнал The Economist сообщил, что европейские страны рассматривают вариант с бойкотом чемпионата мира на фоне споров из-за Гренландии

Редакция сайта ТАСС

Министр спорта Франции Марина Феррари © AP Photo/ Aurelien Morissard

ПАРИЖ, 21 января. /ТАСС/. Франция не рассматривает вариант с отказом от участия сборной страны в чемпионате мира по футболу 2026 года, несмотря на напряженность во взаимоотношениях с США. Об этом сообщил министр спорта Франции Марина Феррари, комментарий которой приводит телеканал RMC Sport.

Ранее журнал The Economist сообщил, что европейские страны рассматривают вариант с бойкотом чемпионата мира на фоне споров из-за Гренландии.

"На том этапе, о котором мы сейчас говорим, со стороны нашего министерства нет желания бойкотировать это крупное соревнование, - сказала Феррари. - Но я также слышала голоса, которые звучали и исходили от определенных политических блоков. Я хочу, чтобы мы отделили спорт от политики".

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.