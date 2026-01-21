Российские альпинисты взошли на вулкан в Антарктиде в тяжелых условиях

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Группа российских альпинистов совершила восхождение на вершину вулкана Сидли в Антарктиде при тяжелых погодных условиях. Об этом сообщается на сайте клуба "7 вершин".

По информации гида клуба Артема Ростовцева, во время восхождения альпинисты столкнулись с густой облачностью и сильным ветром. Гид заявил, что альпинисты иногда упирались в стены из глыб льда. Он отметил, что благодаря приборам людям удалось вернуться в штурмовой лагерь в целости и сохранности.

Сидли является потухшим вулканом, самым высоким в Антарктиде. Его высота, по разным источникам, достигает 4 181 м или 4 285 м.