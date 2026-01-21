Российские фристайлистки Таталина и Прусакова не отобрались на Олимпиаду

15 января спортсменки не смогли пройти квалификацию на этапе Кубка мира в слоупстайле

Редакция сайта ТАСС

Анастасия Таталина © Антон Новодережкин/ ТАСС

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Российские фристайлистки Анастасия Таталина и Лана Прусакова не сумели квалифицироваться на зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом сообщается на сайте Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS).

15 января Таталина и Прусакова не смогли пройти квалификацию на этапе Кубка мира в слоупстайле. Соревнования проходили в Швейцарии и являлись отборочными на Олимпиаду. Тогда же в Федерации фристайла России сообщили ТАСС, что будут дожидаться дедлайна распределения квот для участия в Играх. 21 января на сайте FIS опубликованы списки квот для участия в Олимпиаде по странам. Отмечается, что у российских спортсменов больше нет возможности получить квоту.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов до участия в Играх в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях. Свое участие в Олимпийских играх подтвердили пятеро российских спортсменов, принявшие приглашения Международного олимпийского комитета: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Квоты на участие в Олимпиаде завоевали лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, они не являются именными. Лицензии для участия в олимпийском турнире получили конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова. Обладателями олимпийских лицензий стали саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, как сообщила ТАСС президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт, вопрос участия спортсменов в Играх-2026 будет принимать МОК.