МОК пригласил на Олимпиаду российских конькобежек Коржову и Семенову

Также приглашение получила белорусская конькобежка Марина Зуева

Ксения Коржова © Александр Рюмин/ ТАСС

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил на Олимпийские игры российских конькобежек Ксению Коржову и Анастасию Семенову. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Также приглашение получила белорусская конькобежка Марина Зуева.

Коржова завоевала олимпийскую лицензию на дистанции 3 000 м, Семенова - в масс-старте.

Ранее из россиян на Олимпиаду были приглашены фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова. Все спортсмены согласились принять участие в Играх. Также в среду МОК пригласил для участия в Играх лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Российские и белорусские спортсмены выступят в нейтральном статусе.