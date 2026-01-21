Мирра Андреева вышла в третий круг Australian Open

В матче второго раунда российская теннисистка обыграла Марию Саккари из Греции

Мирра Андреева © AP Photo/ Asanka Brendon Ratnayake

СИДНЕЙ, 21 января. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева обыграла Марию Саккари из Греции в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:4 в пользу Андреевой, которая посеяна на турнире под 8-м номером. В третьем круге россиянка сыграет с румынкой Еленой-Габриэлой Русе.

Андреевой 18 лет, она занимает седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в активе россиянки четыре титула под эгидой организации в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.

Саккари 30 лет, она располагается на 53-й позиции мирового рейтинга. На ее счету два титула WTA в одиночном разряде. Теннисистка дважды доходила до полуфинала на турнирах Большого шлема - на Открытом чемпионате Франции и на Открытом чемпионате США, которые проходили в 2021 году.

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира - около $75 млн.