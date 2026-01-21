Группа альпинистов не застревала на вулкане в Антарктиде

Ранее Telegram-канал SHOT утверждал, что российские альпинисты из-за непогоды не могут покинуть вулкан на протяжении шести дней

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Совершившие в суровых условиях восхождение на вулкан Сидли в Антарктиде альпинисты считают его удачным, проблем со здоровьем у спортсменов нет, они ожидают вылета домой. Об этом ТАСС по телефону сообщил находящийся с альпинистами гид Артем Ростовцев.

"У нас была проблема с заброской в лагерь под гору, - рассказал Ростовцев. - На всю гору потратили трое суток. Сходили, спустились, условия были действительно суровые, но все прошло удачно, все живы-здоровы, сейчас находимся во вполне себе безопасном месте и ожидаем вылета на большую землю".

Ранее гид "Семь вершин" Ростовцев поделился с читателями сайта клуба подробностями восхождения. По его словам, альпинисты столкнулись с густой облачностью и сильным ветром. Гид также заявил, что альпинисты иногда упирались в стены из глыб льда. Он отметил, что благодаря приборам людям удалось вернуться в штурмовой лагерь в целости и сохранности.

Сидли является потухшим вулканом, самым высоким в Антарктиде. Его высота, по разным источникам, достигает 4 181 м или 4 285 м.