Петрова: Андреевой не рано задумываться о победе в турнире Большого шлема

В среду 18-летняя россиянка вышла в третий круг Australian Open

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Мирра Андреева уже может рассчитывать на победу в турнире Большого шлема. Такое мнение ТАСС высказала бронзовый призер Олимпийских игр, бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтингах Надежда Петрова.

В среду 18-летняя Андреева вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), победив Марию Саккари из Греции - 6:0, 6:4.

"Мирре совсем не рано мечтать о Шлеме. В женском теннисе часто бывают непредсказуемые взлеты, победы на турнирах Большого шлема в юном возрасте. Все это возможно, - сказала Петрова. - Мирра не просто говорит об этом - она к этому движется, проводит большую работу. Уверена, Мирра Андреева ничуть не хуже тех, кто недавно брал Большие шлемы. Кроме, наверное, Арины Соболенко, которая на своей невероятной уверенности, наигранности, мощи всех переигрывает и поэтому на данный момент является лидером женского тенниса".

"Для нашего тенниса было бы здорово получить нового победителя Большого шлема. У Мирры есть все шансы им стать", - добавила собеседница ТАСС.

В третьем круге россиянка сыграет с румынкой Еленой-Габриэлой Русе.