Бородавко ждет хорошего выступления Коростелева и Непряевой на Олимпиаде

В среду МОК пригласил лыжников для участия в Олимпийских играх в Италии

Редакция сайта ТАСС

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сложности отбора и подготовки не должны повлиять на выступления россиян Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева на предстоящих Олимпийских играх в Италии. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

В среду Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил Коростелева и Непряеву для участия в Олимпийских играх. Спортсмены завоевали на Кубке мира квоты для участия в Олимпиаде в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне.

"Жду хороших выступлений Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на Олимпийских играх. Давайте не будем загадывать, дождемся Игр и насладимся этими гонками. Уже по конечному итогу будем обсуждать результаты", - сказал Бородавко.

"От всех спортсменов всегда ждут медалей. Я думаю, что сложности отбора и подготовки не повлияют на выступления. Ребята достаточно длительное время находятся там, тренируются, участвуют в соревнованиях", - добавил он.

В общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам Коростелев занимает 18-е место, Непряева - 27-е.